F.C. Juárez vs. Xolos de Tijuana: La señal de Azteca 7 llevará hasta donde estés este IMPERDIBLE partido de la Liga BBVA MX

Estamos llegando a una nueva jornada de la Liga BBVA MX, en donde nos espera un fin de semana lleno de partidos imperdibles y que todo México querrá ver, sin duda es el de Juárez (18°) vs. Tijuana (8°); pues Gilberto Mora estará dando uno de sus últimos encuentros antes de emigrar a Europa.

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En esta ocasión, Azteca 7 transmitirá de manera completamente gratis el partido entre el F.C. Juárez vs. los Xolos de Tijuana este sábado 10 de octubre en punto de las 4:50 pm (horario del centro de México), por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de este encuentro.

Juárez vs. Tijuana, partido de la Liga BBVA MX

Como parte de los compromisos de la Jornada 11, tendremos un enfrentamiento fronterizo, pues Juárez estará recibiendo este sábado 10 de octubre de 2026 a los Xolos en punto de las 4:50 pm, donde ambos conjuntos harán lo posible por salir con tres puntos por la tarde noche.

Los dirigidos por Pedro Caixinha se encuentran pasando por una de sus situaciones más complicadas como equipo, pues en 10 encuentros sólo han sumado una victoria firmando a 6 semanas de su fin, el peor récord del semestre.

Por otro lado, los Xolos se actualmente se encuentran en la 8va posición del Apertura 2026, por lo que están cerca de poder competir la Liguilla, también llamada como “la fiesta del futbol mexicano” e intentar hacerse de la Liga MX, título que no ganan desde hace más de 10 años.

¿Cómo ver el partido de Juárez vs. Xolos gratis?

Hay algunas maneras diferentes en las que puedes seguir este partido del futbol mexicano, siendo la primera a través de la señal de Azteca 7, aunque en caso de que no cuentes con un tv o estés fuera de casa, podrás verlo a través de nuestro sitio web oficial a través de el siguiente link.

Por último, también podrás verlo por la app de TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, la cuál es completamente gratis y está disponible para celulares con sistema operativo iOS o Android.