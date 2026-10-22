OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la pelea de box de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs. O’Shaquie Foster, así podrás verla GRATIS

Este fin de semana la afición mexicana tendrá una cita imperdible con el boxeo ya que el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete se enfrentará ante el estadounidense O’Shaquie Foster en una pelea de unificación de títulos mundiales. Este combate que promete emociones al límite podrá seguirse a través de la señal de televisión abierta de Azteca 7.

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En las noches de Box Azteca, “Vaquero” Navarrete y Foster subirán al ring este sábado 24 de octubre en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, donde se pondrá en juego tres cinturones de la división superpluma: (OMB: título de Emanuel Navarrete, FIB: título de Emanuel Navarrete y el CMB: título de O’Shaquie Foster).

¿Dónde ver GRATIS la pelea de “Vaquero” Navarrete contra O’Shaquie Foster?

Como lo mencionamos anteriormente la pelea estelar entre el mexicano y el estadounidense se podrá ver a través de la programación de la señal abierta de Azteca 7, la cual da inicio a las 11:00 pm. Asimismo, puede seguirse mediante el sitio web del mismo canal o entrando en el siguiente enlace DANDO CLICK AQUÍ. Otra alternativa es descargando la Aplicación de TV Azteca EN VIVO o Azteca Deportes las cuales son completamente gratis, una vez instaladas en el móvil busca la señal de Azteca 7 y comienza a disfrutar del encuentro.

¿Quién es el mexicano Emanuel "Vaquero" Navarrete?

Emanuel Navarrete es un boxeador mexicano de 31 años originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México. Conocido como “Vaquero”, se ha consolidado como uno de los representantes más destacados del pugilismo nacional gracias a su estilo ofensivo, su volumen de golpes y su capacidad para conseguir nocauts. Navarrete cuenta con un récord profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, con 33 triunfos por nocaut, es campeón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿Quién es O’Shaquie Foster?

O’Shaquie Foster es un boxeador estadounidense originario de Orange, Texas. Apodado "Ice Water", quien se ha consolidado en el boxeo gracias a su movilidad, defensa y su capacidad para responder a los ataques con contragolpes. El pugilista, de 33 años, llega como campeón superpluma del CMB (Consejo Mundial del Boxeo) y buscará defender su cinturón frente al mexicano. Su récord profesional es de 25 victorias y tres derrotas, con 12 triunfos por nocaut.