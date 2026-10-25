⁠Los negocios del Canelo Álvarez que han acrecentado su fortuna; ninguno tiene que ver con el boxeo

Estamos muy cerca de vivir la esperada pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli y siempre que se acerca un evento como este, nos acordamos del enorme poder y el gran éxito que ha logrado el pugilista mexicano a lo largo de su carrera. Pero te sorprenderá saber que no todo lo que ha logrado se debe gracias al deporte. Canelo ha logrado crear un patrimonio y una enorme fortuna gracias a las múltiples empresas y negocios que posee. Aquí podrás conocerlas todas:



Canelo Energy

Upper

VMC Drinks y Yaoca

El Pastor del Rica

Canelo Store

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Si sueñas con ser como Canelo o conocer simplemente cada detalle de este legendario boxeador mexicano, aquí te explicaremos absolutamente todo lo que debes saber sobre sus empresas.

Canelo Energy: su apuesta por las gasolineras

Uno de sus proyectos más conocidos del Canelo es una marca de estaciones de servicio que lanzó en 2021. Poco a poco, su marca ha ido ganando terreno en el territorio mexicano.

Las tiendas del Canelo

Saúl “Canelo” Álvarez también cuenta con una cadena de tienditas, las cuales podrás encontrar en las mismas gasolineras de su marca. Estas cadenas ofrecen diferentes productos de consumo diario para los viajeros.

VMC Drinks y Yaoca: bebidas para distintos públicos

Seguro has visto al atleta bebiendo su propio producto en diferentes oportunidades. Y es que, como verás, a él le interesó enfocarse en diferentes mercados: uno enfocado a bebidas como cócteles preparados y otro a bebidas hidratantes y suplementos deportivos.

El Pastor del Rica: su incursión en la gastronomía

Como muchos atletas, Canelo también vio una oportunidad en el mundo de la gastronomía. Este negocio lo puso junto a su hermano Ricardo. Su negocio nació en Guadalajara, pero ya logró llegar a San Diego, California.

Ropa, tecnología e inversiones inmobiliarias

Los ya mencionados podríamos clasificarlos como sus negocios principales, pero también cuenta con una tienda de ropa, una de accesorios, una aplicación con entrenamiento y nutrición para el usuario, participa en inversiones inmobiliarias, hoteles y restaurantes.

¿Dónde y cuándo ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli?

Se acerca la fecha; pronto podremos ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli. Esta se llevará a cabo el próximo 31 de octubre y, si la quieres disfrutar con los mejores comentarios, no te la puedes perder a través de Azteca 7, la casa del Boxeo.