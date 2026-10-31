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En Vivo

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: La app para ver GRATIS y EN VIVO la pelea del Canelo HOY sábado 31 de octubre, con Azteca 7

Esta es la app totalmente gratuita donde se transmitirá la pelea del Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, con Azteca 7. Está en Play Store y Apple Store.

canelo vs. mbilli app para ver en vivo gratis
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Hugo Pantoja

Ha llegado el gran día: en este Halloween los mexicanos veremos la esperadísima pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, que se llevará a cabo desde Riad, en Arabia Saudita. Se espera que sea un gran espectáculo y un momento icónico para el mundo del boxeo. La app para que puedas disfrutar el enfrentamiento Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli se llama TV Azteca En Vivo, y la transmisión en vivo es completamente gratis.

La app puedes encontrarla tanto en Play Store como Apple Store. Sin pagar ni un solo peso, sin descargar nada más y de manera totalmente segura, podrás ver cada una de las peleas que se transmitirán este sábado 31 de octubre por Azteca 7 y Azteca Deportes.

Aquí también puedes VER EN VIVO Y GRATIS la pelea de Canelo vs. Mbilli