Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: La app para ver GRATIS y EN VIVO la pelea del Canelo HOY sábado 31 de octubre, con Azteca 7

Ha llegado el gran día: en este Halloween los mexicanos veremos la esperadísima pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, que se llevará a cabo desde Riad, en Arabia Saudita. Se espera que sea un gran espectáculo y un momento icónico para el mundo del boxeo. La app para que puedas disfrutar el enfrentamiento Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli se llama TV Azteca En Vivo, y la transmisión en vivo es completamente gratis.

La app puedes encontrarla tanto en Play Store como Apple Store. Sin pagar ni un solo peso, sin descargar nada más y de manera totalmente segura, podrás ver cada una de las peleas que se transmitirán este sábado 31 de octubre por Azteca 7 y Azteca Deportes.

Aquí también puedes VER EN VIVO Y GRATIS la pelea de Canelo vs. Mbilli