Fecha y hora EXACTA de inicio de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli, paso a paso para verla online

¡Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa a los cuadriláteros! El pugilista mexicano se medirá ante Christian Mbilli este sábado, 31 de octubre, en la Kingdom Arena de Riad, en Arabia Saudita. La cartelera arranca a las 11:00 a.m. (hora del centro de México); mientras que la pelea estelar entre el tapatío vs. el francés dará inicio hasta las 2:45 p.m. El evento podrá seguirse completamente GRATIS, EN VIVO y ONLINE por la señal de Azteca 7. A continuación, te compartimos el paso a paso para que no te pierdas ni un solo momento del tan esperado encuentro.

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Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: así puedes ver la pelea GRATIS y ONLINE

¡No te pierdas el enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli! La pelea por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) podrá seguirse de manera GRATUITA y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7. También podrás encontrar una transmisión en STREAMING en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿En qué canal pasan la pelea de Canelo vs. Mbilli?

Si prefieres sintonizar la pelea de Canelo vs. Christian Mbilli en tu televisor, no te preocupes. Podrás disfrutar de ella a través de La Casa del Boxeo en Azteca 7. Solo necesitas sintonizar tu TV en el Canal 7.

'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli: cartelera oficial y horarios

El evento arranca en punto de las 10:45 a.m. (hora del centro de México). Aquí te compartimos la cartelera completa con sus respectivos horarios, incluido el de la pelea estelar entre Canelo vs. Mbilli:



David Picasso vs. Carl Martin: 10:45 am

10:45 am Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi: 11:45 am

11:45 am Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón: 12:45 pm

12:45 pm Jaime Mungíavs. Nikita Zon: 1:45 pm

Canelo llega al combate con un récord profesional de 63 victorias (incluidos 39 KO), tres derrotas y dos empates; mientras que Mbilli cuenta con 29 victorias (incluidos 24 por KO), cero derrotas y un empate. ¡No te pierdas la pelea por Azteca 7!