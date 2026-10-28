OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el pesaje entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mballi; así podrás verlo en vivo

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli tendrán su ceremonia de pesaje este viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas del centro de México, y será por las señales de TV Azteca que podrás ver totalmente GRATIS y en DIRECTO tanto el pesaje de los peleadores como la pelea del próximo sábado 31 de octubre. Recuerda que la transmisión será por la señal abierta y digital de Azteca 7, por la App EN VIVO de TV Azteca y también podrás seguir lo más importante por todas nuestras redes sociales oficiales.

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¿Cómo, cuándo y cómo ver GRATIS el pesaje de la pelea del “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli por Azteca 7?

Previo al combate del próximo 31 de octubre, TV Azteca contará con la transmisión en vivo a través de su sitio web y sus plataformas digitales del pesaje, el cual de manera oficial se llevará a cabo el viernes 30 de octubre de 2026 a las 12:00 PM (tiempo del centro de México).

Podrás sintonizar el evento previo desde la televisión del personaje completamente GRATIS dando clic aquí o en alguna de las siguientes opciones:

• Televisión abierta: Por el canal Azteca 7.

• Plataformas digitales: En vivo desde el sitio web oficial y aplicación móvil App en VIVO.

• Redes sociales: En las cuentas oficiales de Azteca 7.

Saúl “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli: Todo lo que debes saber sobre la pelea

La pelea de campeonato mundial del peso supermediano del CMB entre Saúl "Canelo" Álvarez y el invicto francés Christian Mbilli se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026, dentro de la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Este encuentro marcará un momento histórico al ser la primera vez que el boxeador tapatío pelea en el Medio Oriente.

Cómo llega Saúl "Canelo" Álvarez a la pelea por el campeonato

Para este encuentro, Saúl "Canelo" Álvarez llega a esta pelea en una posición atípica, pues se presenta como retador con la convicción de redimirse tras sufrir una dolorosa derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025, pelea en donde perdió sus títulos mundiales indiscutibles de las 168 libras.