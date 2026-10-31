¿Cristiano Ronaldo estará en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbilli en Arabia HOY sábado 31 de octubre?

Este sábado 31 de octubre seremos testigos de la pelea de Canelo vs. Christian Mbilli, siendo este uno de los combates de box más esperados de los últimos años, el donde el mexicano llegará en condición de retador, por lo que todo México estará al pendiente de esta a través de Azteca 7, misma que puedes seguir en este link.

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Si hay algo que caracteriza a ‘Canelo’ es que suele llegar bien acompañado a sus combates, pues es uno de los deportistas más reconocidos del mundo y justo hablando sobre deportistas élite, se ha especulado que el mismísimo Cristiano Ronaldo estaría acompañando al mexicano esta tarde.

¿Cristiano Ronaldo saldrá con Canelo en su pelea vs. Mbilli?

Recientemente se ha viralizado un video de hace un año en el que Canelo habla sobre cómo ha sido su proceso de adaptación a esta ciudad que se encuentra al otro lado del mundo, donde se llegó a mencionar sobre la presencia de Cristiano, por lo que verlo este sábado 31 de octubre en la pelea vs. Mbilli podría ser una realidad.

Sobre esto, Saúl expresó su emoción por contar con un deportista de este nivel, declarando lo siguiente:

“Estoy muy contento, orgulloso. Siempre toda mi admiración para él, lo sabe, es amigo mío y mi admiración para él y agradecido de que él vaya estar ahí en la pelea”.

¿Cristiano Ronaldo y Saúl Canelo Álvarez son amigos?

Contrario a la relación que mantiene con Lionel Messi desde el Mundial de 2022 donde México se enfrentó contra Argentina, ‘Canelo’ mantiene una gran relación con “El Bicho”, e incluso se ha rumorado que Cristiano Jr. es un gran fanático de el mexicano.

Si bien, por ahora no se les ha visto juntos de manera pública, ambos deportistas élite se siguen en redes, por lo que es clara la admiración y respeto que ambos tienen mutuamente.