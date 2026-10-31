Los famosos que acompañarán a Saúl ‘Canelo’ Álvarez al ring, antes de su pelea contra Christian Mbilli HOY sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena

Este sábado 31 de octubre se estará llevando a cabo la tan esperada pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en donde se estará midiendo vs. Christian Mbilli, siendo una de las peleas de box más esperadas de los últimos años, misma que podrás seguir a través de la señal de Azteca 7.

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Si hay uno de los detalles que más distinguen a ‘Canelo’ son sus entradas al cuadrilátero, pues con el paso de los años se ha rodeado de artistas y figuras muy selectas, siendo que para esta pelea realizada en Arabia Saudita, se espera que esté acompañado por su compatriota Julián Quiñones e incluso hay rumores de que podría ser por Cristiano Ronaldo quien camine junto a él.

¿Quién saldrá con Canelo al ring en su pelea vs. Mbilli?

Hay fuertes rumores que para la pelea de este sábado 31 de octubre como parte de la pela de box de Canelo vs. Mbilli, el mexicano podría ser acompañado por figuras mundiales como Julián Quiñones al estar en el país que juega (Arabia Saudita), e igual se habla de “El Bicho”, Cristiano Ronaldo, misma figura que reside en Arabia.

Si hay algo que caracteriza las entradas del pugilista tapatío es quien canta el Himno Nacional cuando este hace su entrada al cuadrilátero, y para este año al ser un evento tan lejos de casa, se ha mantenido en completo secreto, aunque de acuerdo con los gustos del mexicano, se espera la presencia de algún artista del género regional.

¿A qué hora es la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado 31 de octubre?

Debido a que esta función será completamente desde Riad, Arabia, el evento de box de ‘México vs. el Mundo’ estará iniciando en punto de las 11:00 am y se ha confirmado que ‘Canelo’ estará subiendo al ring a las 3:00 pm.

Recuerda que puedes seguir todos los detalles de esta pelea a través de la señal de Azteca 7 así como nuestro sitio web oficial en este link y por último, a través de la app gratuita de TV Azteca Deportes, la cuál es gratis para celulares con sistema operativo iOS y Android.