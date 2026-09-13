Hora EXACTA de transmisión del Chivas vs. Pumas, para ver el partido de la Liga BBVA MX desde Estados Unidos

Como parte de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el partido del Chivas vs. Pumas. Si actualmente te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el juego, a continuación te decimos la hora exacta en que podrás disfrutarlo.

Mientras nos aproximamos al final de la Jornada 8, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en el cuarto lugar de la Tabla General de la liga, pues de 7 partidos jugados ha ganado 4, empatado 2 y perdido uno. Los Pumas están en la posición 10 de la tabla, ya que de 7 partidos jugados ha ganado 3, empatado 2 y perdido 2.

Hora del partido de Chivas vs. Pumas, para ver en Estados Unidos

El encuentro de Chivas vs. Pumas se realizará este domingo en punto de las 7:07 P.M., con sede en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Si estás actualmente en Estados Unidos, debemos recordar que en el territorio continental del país vecino hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Dependiendo el estado en donde estés actualmente, revisa cuál será la hora en que comience el partido de futbol.

