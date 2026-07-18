Hora EXACTA de transmisión del Chivas vs. Toluca, partido de la Liga MX, para ver en Estados Unidos

Es oficial, el fútbol mexicano está de vuelta ya que acaba de dar inicio la Jornada 1 de la Liga MX en donde diversos equipos disputan en la cancha con el objetivo de alcanzar los primero 3 puntos dentro del torneo. En esta ocasión es el turno de Chivas vs. Toluca, es por eso que ne esta ocasión te presentamos la hora exacta para ver el partido desde Estados Unidos.

Chivas vs. Toluca: Hora para ver el partido de la Liga MX desde Estados Unidos.

Los equipos Chivas y Toluca se enfrentarán en el en el Estadio Akron, ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, dentro del municipio de Zapopan, Jalisco este sábado 18 de julio y será en punto de las 7:07 p.m, tiempo del Centro de la Ciudad de México cuando suene el silbatazo, sin embargo la transmisión de este partido es diferente respecto a la hora si te encuentras en Estados Unidos, esto debido a los husos horarios de cada región, por lo que a continuación te compartimos la hora de cada lugar dentro de este país.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 9: 07 pm

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 8: 07 pm

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 7: 07 pm

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 6: 07 pm

Chivas vs. Toluca: Hora para ver el partido de la Liga MX desde Colombia, Perú, Argentina y países de América Latina

Este encuentro, en donde el árbitro Daniel Quintero Huitrón será el encargado de hacer sonar el silbatazo, acompañado de los abanderados José Ibrahim Martínez Chavarrí y Jaime Adrián Villasana Carrasco es uno de los más esperados por todos los aficionados ya que los equipos "El Rebaño Sagrado" y "Diablos Rojos" dirigidos por Gabriel Milito y Antonio "Turco" Mohamed respectivamente buscarán dejarlo todo en la cancha para ganar y avanzar a las siguientes fases del torneo. Es por eso que en esta ocasión te presentamos cuál es el horario para ver el partido si te encuentras en algún país de América Latina.

