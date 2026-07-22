OFICIAL: El nuevo equipo de la Liga BBVA MX que será transmitido por Azteca 7

En las últimas horas, de manera oficial, se ha dado a conocer que el equipo de la Liga BBVA MX Atlante será transmitido por Azteca 7. La señal, tanto digital como abierta, de Azteca 7 será la encargada de transmitir los partidos como local de los Potros de Hierro durante el torneo de apertura del 2026. Noticia que sin duda marca una nueva etapa dentro del club y en su regreso a la primera división.

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