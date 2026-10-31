¿Quién es la esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a qué se dedica? Familia e hijos del boxeador mexicano

En los últimos días el nombre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha estado en boca de todo México y el mundo, pues el boxeador estará subiendo al ring midiéndose vs. Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que cualquier tema relacionado con el tapatío es de gran interés para sus seguidores.

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Señalado como uno de los grandes ídolos mexicanos modernos, en esta ocasión ahondaremos un poco en su vida personal y te contaremos quién es Fernanda Gómez, su esposa, así como a qué se dedica, siendo que también es la madre de sus hijas.

¿Quién es Fernanda Gómez, la esposa de ‘Canelo’?

Tras cerca de una década de haberse conocido, Fernanda Gómez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se han posicionado como una de las parejas más sólidas de la esfera pública en México, pues lejos de rumores y escándalos, son conocidos por su bajo perfil y por la familia que han formado.

Fernanda hoy en día es una modelo, influencer y empresaria tapatía de 30 años, quien justamente tiene gran presencia en su ciudad natal así como en sus redes sociales, donde acumula más de 1.7 millones de seguidores.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Fernanda Gómez (@fernandagmtz)

Es reconocida por sus emprendimientos de como su salón de belleza ‘Fernanda Gómez Nail Bar & Boutique’ el cuál se encuentra en Guadalajara, donde ha recibido junto a Saúl y sus dos hijas.

¿Quiénes son las hijas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Fernanda Gómez?

Es sabido que Álvarez tiene cuatro hijas, aunque sus dos últimas son de su matrimonio con Fernanda, quienes juntos concibieron a María Fernanda quien tiene 8 años y Eva Victoria de apenas un año.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez se casaron en el año 2021, siendo su boda uno de los eventos más sonados de todo el país, aunque la vida que han mantenido juntos es un poco más alejada de los reflectores.