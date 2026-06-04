Copa Mundial de la FIFA 2026™: Plantillas gratis para armar la quiniela con tus familiares y amigos

Ya estamos a muy pocos días de que se inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la fiebre por este deporte se encuentra a todo lo que da. A continuación te compartiremos algunas plantillas para hacer quinielas con tu familia y amigos, si quieres complementar tu experiencia como espectador con un poco de competencia sana.

En redes sociales y en plataformas como Pinterest hay plantillas que se pueden descargar de manera gratuita. Tienes la opción de editarlas y armar un documento compartido o imprimir varias copias para los participantes. La idea es pasar un buen rato y contagiar a tu círculo cercano de la emoción por el futbol.

En línea también es posible encontrar planillas de control en alta calidad que pueden servirte para organizarte mejor y estar al pendiente de todos los resultados; de igual manera, hay opciones de descarga gratuita.

5 plantillas gratis para hacer tu quiniela de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

1. Plantilla para imprimir y doblar

En Pinterest, esta es una de las plantillas que puedes encontrar actualmente para tu quiniela de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; tiene todos los espacios para llenar desde la fase de grupos hasta la final.

2. Para personalizar

Esta idea para tu quiniela te permite añadir una imagen que funcione como logo entre tu familia o amigos. Puede ser una foto o una imagen que sea como chiste local, por ejemplo.

3. Plantilla de quiniela estilo cuadro sinóptico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aquí tenemos otro formato para organizar tu plantilla, estilo cuadro sinóptico con la fase de grupos en los costados.

4. En tono verde para apoyar a México

Esta es una opción sumamente detallada y que se puede imprimir en diversos tamaños porque se encuentra disponible para descargar en PDF. Su fondo es verde, por si quieres una quiniela de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más tematizada.

5. En blanco

Si prefieres llenar la plantilla con tu letra o hacerle cambios en una plataforma de diseño en línea, esta opción te lo permite por sus espacios en blanco.

