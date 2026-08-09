Hora EXACTA de inicio del partido de Cruz Azul vs. NYC FC, juego de la Leagues Cup 2026, para verlo en Estados Unidos

Los fanáticos del fútbol tendrán una muy agradable tarde de domingo este 9 de agosto de 2026, pues toca disfrutar de un partido de la Leagues Cup, un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). Hoy toca disfrutar de ver al campeón de la Liga MX enfrentarse a un fuerte equipo de la MLS; así es, hablamos del juego entre Cruz Azul y NYC FC. El encuentro comenzará a las 5:40 de la tarde, tiempo del centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es Cruz Azul vs. NYC FC en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido de Cruz Azul vs. NYC FC, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 5:40 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 7:40 pm

Hora del Centro (CT): 6:40 pm

Hora de la Montaña (MT): 5:40 pm

Hora del Pacífico (PT): 4:40 pm

Esto es lo que se espera del Cruz Azul vs. NYC FC

El partido se llevará a cabo en el emblemático estadio Sports Illustrated Stadium ubicado en Estados Unidos. Este partido podría resultar uno de los más interesantes de la Fase de Grupos, pues La Máquina, los actuales campeones de la Liga MX, tiene 3 puntos luego de vencer al Philadelphia Union 1 a 0. El Cruz Azul es una de las pocas escuadras del fútbol mexicano que lleva una victoria como esta en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Pero no hay que confiarse, pues el equipo de NYC FC también llega a este partido con sus 3 puntos, por lo que el equipo mexicano no puede darse el lujo de bajar la guardia si quiere seguir conquistando en el torneo.