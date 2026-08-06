Se filtran imágenes de La Oficina México temporada 2 y un detalle desata teorías entre los fans

Hay buenas noticias: la segunda temporada de La Oficina México ya comenzó sus grabaciones entre la Ciudad de México y el Estado de México. La información llega gracias a las primeras imágenes filtradas por seguidores en redes sociales, los cuales ya están generando todo tipo de teorías. Aunque Prime Video todavía no revela la fecha de estreno, las fotos y videos tomados en el rodaje ofrecen a los fans varias pistas de lo que nos espera en la nueva temporada. Así que si no te quieres enterar sobre qué les depara a estos personajes para el futuro, te hacemos alerta de posibles spoilers de la serie.

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¿Qué revelan las imágenes filtradas?

La imagen que más llamó la atención es una donde aparece Elena del Río, actriz que interpreta a Sofi Campos, donde se alcanza a distinguir que está usando un anillo en el dedo anular, lo que inmediatamente provocó especulaciones entre los seguidores. Para muchos fans, esto solo puede significar que su personaje estaría dando un importante paso en su relación con su novio. Cabe resaltar que no hay confirmación oficial, pero eso no impide que los fans ya estén construyendo sus teorías.

|Facebook Aron Álvarez Lopez

¿Qué significaría este spoiler para la historia?

Uno de los dramas principales es la tensión que existe en la relación entre Sofi Campos, Memo Guerrero y Pascal. Los fans de hueso colorado creen que este supuesto aniño podría indicar un cambio importante en la trama romántica de la nueva temporada. Eso sí, hay otros que dicen que no debemos adelantarnos, pues también cabe la posibilidad de que sea un simple accesorio sin importancia para la historia.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de La Oficina México?

Hasta el momento, Prime Video no ha anunciado una fecha oficial de estreno. Sin embargo, estas imágenes comprueban que las grabaciones ya están en curso, así que todo apunta a que la plataforma podría revelar próximamente más detalles una vez que estas concluyan.