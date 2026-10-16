La app para ver GRATIS el Atlante vs. Pumas EN VIVO en México, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX

Este viernes el futbol mexicano disfrutará un encuentro entre Atlante y Pumas el cual corresponde a la Jornada 12 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el triunfo de este duelo entre ambas escuadras será importante ya que con los tres puntos que obtenga cualquier club los mantendrá con las esperanzas de mantenerse vivos y poder llegar a la Liguilla

Si eres un aficionado que no quiere perderse el partido entre Los Potros de Hierro y los Universitarios pero no tienes un televisor puedes seguir el duelo a través de la Aplicación oficial de TV Azteca EN VIVO o TV Azteca Deportes, lo mejor de esta opción es que su descarga es gratuita y está disponible para cualquier celular, tablet o televisión inteligente.

¿Cómo descargar la App para ver el partido de Atlante contra Pumas?

Para poder ver el partido que en cualquier celular o dispositivo movil sigue los siguientes pasos:



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También puedes ingresar directamente al sitio oficial de Azteca 7 para consultar la transmisión por internet o puedes dar CLIK AQUÍ.

¿A qué hora empieza el Atlante vs. Pumas y dónde ver el partido?

El encuentro entre Atlas y Pumas se disputará este viernes 16 de octubre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. La transmisión de TV Azteca dará incio a las 8:50 de la noche, tiempo del centro de México, mientras que el silbatazo inicial del duelo será a las 9:00 pm.

¿Cómo llega Atlante al partido contra Pumas en la Jornada 12?

Los Potros de Hierro del Atlante llegan a este compromiso con la necesidad de recuperarse después de perder 2-0 ante Querétaro en la Jornada 11. El resultado complicó su panorama y los dejó en el puesto 16 de la clasificación general, con 11 puntos.

De igual modo, Pumas tampoco atraviesa un momento sencillo ya que ocupa el lugar 12 de la tabla general, con 13 puntos después de conseguir tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.