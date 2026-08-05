¿Cuándo vuelve a jugar Tigres en la Leagues Cup 2026, después del enfrentamiento contra Real Salt Lake?

En estos últimos días post Mundial 2026, hemos sido testigos de fútbol de un gran nivel y es que entre tantos torneos por disputar, tenemos la suerte de poder presenciar la Leagues Cup, torneo que está iniciando y que enfrenta a los mejores equipos de la Concacaf.

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Dentro de estos 36 equipos únicamente uno podrá irse a casa con la copa y uno de los siempre sólidos contendientes son los Tigres de la UANL, quienes este martes 04 de agosto estarán jugando su primer partido del torneo en la Fase de Grupos vs. Real Salt Lake de la MLS en punto de las 8:10 pm. (Horario del centro de México).

¿Cuándo es el siguiente partido de Tigres en la Leagues Cup 2026?

Si tú eres de los fieles fanáticos del conjunto felino, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás volver a ver a los Tigres dejarlo todo en este torneo de la conferencia el próximo viernes 07 de agosto a las 7:00 pm. (horario del centro de México).

El segundo partido de la Fase de Grupos de la Leagues Cup de los Tigres será vs. Minnesota, por lo que se espera un gran encuentro de fútbol donde los regiomontanos demostrarán por qué es uno de los equipos más importantes del norte de México.

¿Qué gana el campeón de la Leagues Cup 2026?

Dos ligas distintas: Liga MX y MLS presentan a sus 18 equipos con el fin de probar quién es el mejor club de esta región del continente, donde en un formato donde no hay empates (en caso de empatar en 90 minutos van a penales), cada equipo irá sumando puntos y finalmente los primeros puestos se enfrentarán en finales directas.

Este torneo otorgará únicamente tres lugares para la Copa de Campeones de la Concacaf, siendo que el campeón podrá llegar de manera directa hasta los octavos de final.

