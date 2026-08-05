Cruz Azul vs. Philadelphia: Fecha en la que juegan en la Leagues Cup 2026, para ver el partido en Estados Unidos

En estos días está comenzando uno de los torneos de fútbol más esperados del año, pues estaremos viviendo la gran Leagues Cup 2026, el torneo que reunirá a los mejores equipos de la Concacaf, donde la Liga MX se medirá contra la MLS y conoceremos al mejor equipo de la región.

Uno de los equipos que siempre es serio contendiente y que a decir verdad se encuentra en un gran momento futbolístico es el Cruz Azul, quien está por hacer su debut en la Leagues Cup luego de conquistar la Liga MX y el título de Campeón de Campeones, por lo que el hambre de títulos está más activa que nunca y su será uno de los conjuntos a seguir.

¿Cuándo juega el Cruz Azul en la Leagues Cup?

La Máquina del Cruz Azul jugará su primer partido de la Leagues Cup vs. el Philadelphia este jueves 06 de agosto a las 6:00 pm del horario del Centro de México, por lo que si quieres seguir el encuentro desde Estados Unidos, deberás de estar atento a los siguientes husos horarios:



8:00 pm - Zona norte de Estados Unidos.

7:00 pm - Horario del Este / EDT.

6:00 pm - Horario Central / CDT.

5:00 pm - Horario de la Mañana / MST.

4:00 pm Horario del Pacífico / PDT.

¿Cuántos trofeos puede conseguir Cruz Azul esta temporada?

Para este semestre, los dirigidos por Joel Huiqui podrían llevarse a casa 4 títulos, pues ya han conquistado el primero al vencer 3-1 al Toluca por el trofeo de Campeón de Campeones.

Por otro lado, el conjunto de La Noria podría hacerse de la Leagues Cup, así como de la Copa de Campeones de la Concacaf y en una de esas, llevarse el bicampeonato de la Liga MX, pues a día de hoy, los cementeros siguen con el mismo plantel que deslumbraron al balompié en el último año, por lo que el soñar en grande es una posibilidad para el conjunto.