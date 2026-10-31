Esto cuesta viajar a ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbilli en Arabia Saudita, ¿cuánto necesitas tener ahorrado?

Próximamente se realizará la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Mbilli, encuentro que podría dejarle uno de los mejores pagos que ha recibido en su carrera, siendo el más elevado, llegando hasta los 100 millones de dólares. Razón por la que muchos desean ver la pelea entre ambos boxeadores, los boletos en pesos mexicanos el más económico tiene un valor de 240, mientras que el más caro asciende a los mil 920.

Pero no es lo único que debemos considerar, ya que el vuelo redondo desde la CDMX a la ciudad de Riad en Arabia Saudita, considerando que salgamos un lunes en fecha baja, tendría un costo de 30 mil a 50 mil pesos. Mientras que el hospedaje puedes localizar alternativas que van desde los 550 pesos por noche. En total, deberías ahorrar un mínimo de 30 mil 790 pesos mexicanos, considerando que solamente te quedes una noche, además de adquirir el hospedaje y boleto más económico que hay.

¿Qué necesita un mexicano para ir a Arabia Saudí?

Posiblemente, puedas pensar que viajar a Arabia Saudita sea muy fácil, pero hay que considerar que para visitar el país para asistir y ver la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez VS Mbilli es necesario contar con VISA, tramite que igualmente tiene un costo y debemos de tomar en cuenta en el presupuesto.

Se menciona que la visa del país tiene un costo de 535 SAR, que es lo equivalente a 2 mil 665 pesos mexicanos, un tramite que deberá de realizarse en la Embajada o Consulado del Reino de Arabia Saudita en México, en el que deberá de realizarse una cita para presentar los documentos correspondientes.

¿Cuándo pelea Saúl 'Canelo' Álvarez VS Mbilli?

El encuentro deportivo entre Saúl 'Canelo' Álvarez VS Mbilli se realizará el 1 de noviembre a las 3 de la mañana en The Venue, un Centro de eventos ubicado en Riyadh, Arabia Saudita. Mientras que el 31 de octubre del 2026 a las 18 horas (tiempo centro México) será la transmisión en México.

Muchos desean ver la pelea del año, un evento en el que veremos nuevamente al boxeador desempeñarse en el ring, buscando conquistar el cinturón en la 168 libras, un importante paso en la carrera deportiva del boxeador.

¿Dónde ver en vivo y GRATIS la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli?

La pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Mbilli dará inicio a las 2:45 p.m. y podrás verla totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7, además recuerda que también la puedes disfrutar en nuestro streaming dando click aquí, y a través de la app TV Azteca En Vivo.

Además tendremos otras peleas de México vs. El Mundo:

