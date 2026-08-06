¿Cuándo vuelve a jugar el América un partido de la Leagues Cup 2026, después del partido contra el San Diego FC?

Después de enfrentar al San Diego FC, el Club América volverá a la cancha dentro de la Leagues Cup 2026, el próximo 9 de agosto, cuando se mida frente al Portland Timbers. y si no te quieres perder nada del esperado encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber para vivir la pasión de priori al máximo.

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¿Cuándo juega el América su siguiente partido dentro de la Leagues Cup 2026?

Tras su encuentro de hoy contra el San Diego FC, el Club América volverá a la actividad en la Leagues Cup 2026 el 9 de agosto, cuando se mida a Portland Timbers. Esto dentro de la segunda fase inicial del torneo. Este encuentro se llevará a cabo dentro de Providence Park en Oregón, Estados Unidos, en punto de las 20:15 horas. (tiempo del centro de la ciudad de México).

Calendario completo de la Fase UNO del Club América dentro de la Leagues Cup 2026.

Club América contra San Diego FC: Este encuentro se llevará a cabo el día de hoy 6 de agosto del 2026, en punto de las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Club América contra Portland Timbers: El juego se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en punto de las 10:15 horas dentro del Providence Park (Oregón).

Club América contra el Austin FC: Este encuentro se llevará a cabo el próximo 13 de agosto del 2026, a las 18:30 horas dentro del Q2 Stadium en Texas.

¿Cómo llega el Club América a Leagues Cup 2026?

Las Águilas del América llegan a la Leagues Cup 2026 como uno de los grandes favoritos gracias a su participación de peso dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, en donde le metió 3 goles a Santos Laguna, lo que lo convierte en uno de los equipos más fuertes y esperados para avanzar dentro del torneo.