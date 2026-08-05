¿Cuándo vuelve a jugar Rayados un partido de la Leagues Cup, después del juego contra Orlando City?

Tras enfrentar al equipo de Orlando City, los Rayados de Monterrey volverán a enfrentarse dentro de la Leagues Cup 2026, frente al Inter de Miami, dentro de uno de los encuentros más esperados de toda la jornada. Si no te quieres perder todo sobre este esperado encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Cuándo es el siguiente partido de los Rayados de Monterrey dentro de la Leagues Cup 2026?

Este próximo sábado 8 de agosto, los Rayados de Monterrey tendrán un nuevo encuentro dentro de la Leagues Cup 2026, en contra del Inter Miami. De manera oficial se ha revelado que el partido se llevará a cabo a las 6:00 pm (hora del centro de México), contando con el NuBank Stadium de Miami como sede. Este encuentro se jugará dentro del marco de la segunda jornada de la fase inicial del torneo.

Encuentro: Ryados contra Inter de Milán

Fecha y hora: Sábado 8 de agosto en punto de las 6:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué es la Leagues Cup 2026 y qué equipos juegan?

Dentro de los grandes torneos deportivos, la Leagues Cup 2026 se presenta como un torneo oficial supervisado por la Concacaf, dentro del cual se enfrentan 18 equipos de la Liga MX en contra de la League Soccer (MLS). El campeonato se juega del 4 de agosto al 6 de septiembre del año en curso.

Lista de los equipos participantes



Liga MX)

MLS

• Club América • Atlante FC • Atlas FC • Atlético de San Luis • Cruz Azul • Guadalajara (Chivas) • FC Juárez • Club León • CF Monterrey • Club Necaxa • CF Pachuca • Club Puebla • Pumas UNAM • Club Querétaro • Santos Laguna • Tigres UANL • Club Tijuana • Toluca FC

• Austin FC • Charlotte FC • Chicago Fire FC • FC Cincinnati • Columbus Crew • FC Dallas • Inter Miami CF • LAFC • Minnesota United FC • Nashville SC • New York City FC • Orlando City SC • Philadelphia Union • Portland Timbers • Real Salt Lake • San Diego FC • Seattle Sounders FC • Vancouver Whitecaps FC



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