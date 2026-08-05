¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Leagues Cup 2026, después del partido contra Charlotte FC?

Es oficial, la Leagues Cup 2026, el torneo oficial de fútbol entre clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX ha comenzado este 04 de agosto de 2026 con el partido Pumas vs. Charlotte FC, el cual es uno de los 62 disputados entre 36 equipos, de los cuales 18 pertenecen a la Liga MX y 18 a la Major League Soccer. El duelo entre los auriazules y "The Crown" es uno que más emoción y euforia ha provocado entre los aficionados. Es por eso que te compartimos que los universitarios volverán a pisar la cancha el próximo 11 de agosto contra el Columbus Crew. A continuación te compartimos los detalles de este encuentro así como la hora de transmisión desde Estados Unidos.

Pumas vs. Columbus Crew: Fecha y hora exacta para ver el partido de la Leagues Cup 2026 desde Estados Unidos

Este encuentro, el cuál se llevará a cabo en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos, se llevará a cabo en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos la hora exacta para ver la transmisión del partido, esto con base en los husos horarios de cada región.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 19:30 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 18: 30 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 17:30 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 16: 30 horas

Leagues Cup 2026: Fechas de cada una de las fases del torneo

Este torneo, el cual comienza el 04 de agosto y finaliza el próximo 13 de agosto; es decir, que tendrá una duración de 9 días, tendrá en su primera fase 54 partidos en donde será todos contra todos y 8 encuentros en la fase eliminatoria (4 partidos de Cuartos de Final, 2 partidos de Semifinales, el partido por el tercer lugar y el último en la final). A continuación te decimos como queda el calendario de cada uno de estos partidos.



Partidos Cuartos de Final: 25 al 27 de agosto.

25 al 27 de agosto. Partidos Semifinales: 1 y 2 de septiembre.

1 y 2 de septiembre. Partidos del tercer lugar: 6 de septiembre.

6 de septiembre. Partido de la Gran Final: 6 de septiembre.

Cada uno de estos encuentros promete la mayor de las emociones por parte de la afición, por lo que no te los puedes perder por nada del mundo.

