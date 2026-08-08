Determinan causa de muerte de Brandon Clarke, querido jugador de la NBA, y el resultado es escalofriante

Hace unos meses el mundo del deporte quedó en conmoción luego de que se diera a conocer que el querido basquetbolista de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke falleciera a la edad de 29 años estando en el mayor circuito del baloncesto mundial, pues era un referente de la NBA.

Este viernes, se ha hecho pública la autopsia oficial emitida por el condado de Los Ángeles, la cuál señala que el deportista habría muerto de manera accidental tras haber combinado algunas drogas, terminando con una carrera antes de tiempo.

¿De qué murió el basquetbolista Brandon Clarke?

Según el reporte oficial, el alero habría fallecido de una sobredosis tras haber combinado heroína y cocaína, dejando un episodio oscuro dentro del baloncesto de la NBA, pues el jugador era uno de los más constantes dentro de su rol como alero y aún tenía proyección tras la madurez ganada en los últimos años.

¿Cuándo murió Brandon Clarke?

Fue el pasado 11 de mayo que el jugador fue encontrado cerca de las 5 de la tarde inconsciente en su habitación ubicada en el Valle de San Fernando, California, siendo unos minutos después que su corazón se detuvo confirmando lo peor.

Tras este triste suceso, la NBA lanzó el siguiente comunicado:

“Nos duele profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás olvidaremos», declararon los Memphis Grizzlies en un comunicado. «Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

¿Quién fue Brandon Clarke?

Clarke fue seleccionado como el pick número 21 del draft de la NBA del año 2019 procedente de la Universidad de Gonzaga e incluso su primera temporada fue muy destacable, pues le valió para ser incluido en el Primer Equipo de Novatos del mismo año, donde promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes por partido durante sus 7 años en el equipo de Memphis.