Diablos Rojos y Spiderman: fecha, precios de boletos y preventa de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú

Es oficial, Los Diablos Rojos del México acaban de anunciar una colaboración especial con Spiderman. Todo se trata de un evento que consiste en una serie que pretende llevar emoción y diversión a los fans del equipo de la Liga Mexicana de Beisbol así como los aficionados de Spiderman lo que sin duda fortalecerá la relación que existe entre el deporte y el entretenimiento. Hasta el momento se desconoce cuáles son las actividades que se llevarán a cabo en este evento, sin embargo, en otras ediciones la serie ha consistido en actividades que se llevan a cabo durante el fin de semana en donde los asistentes disfrutan de activaciones, utilizan camisetas del evento y hay venta de mercancía oficial, entre otras cosas.

Diablos Rojos y Spiderman: Precio de boletos de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú

Esta serie, la cuál se llevará a cabo en Estadio Alfredo Harp Helú, contará con diversos precios para el público, dependiendo la zona. A continuación te presentamos todos.



Localidad VIP: $1350

Localidad Platea baja central: $550

Localidad Platea baja lateral oro: $400

Localidad Platea baja lateral plata: $320

Localidad Platea baja lateral bronce: $250

Localidad Platea alta central: $320

Localidad Platea alta lateral: $250

Localidad Burma: $200

Localidad Jardines: $150

Localidad PCD: $150

Es importante aclarar que el precio del boleto es por juego.

Diablos Rojos y Spiderman: Preventa de de boletos de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú

La preventa para comprar boletos para este evento se llevará a cabo el próximo viernes 10 de julio y durará 5 horas. Comenzará a las 11: 00 am y dará fin a las 4: 00 pm además de que será solamente en las taquillas del Estadio. Por su parte, la venta general se llevará a cabo el 11 de julio a las 11: 00 am en internet y las taquillas del Estadio Alfredo Harp Helú.

Diablos Rojos y Spiderman: Fecha del evento de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este evento se llevará a cabo el siguiente 24, 25 y 26 de julio en punto de las 19: 00 hrs, 16: 00 hrs y 14: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

¿Qué otras colaboraciones han hecho los Diablos Rojos en el Estadio Alfredo Harp Helú?

Además de la más reciente colaboración que los Diablos Rojos harán con Spiderman, anteriormente el equipo de béisbol ha realizado otra serie de colaboraciones con Star Wars y Rolling Stones, con quién incluso lanzaron una jersey colaborativa. Ambos eventos fortalecieron la pasión entre el béisbol, el cine y la música entre todos los asistentes.