Link libre y GRATIS para ver partidos de la Liga MX esta apertura 2026

El torneo de apertura del 2026 de la Liga MX comenzará este jueves 16 de julio, con grandes expectativas entre los aficionados del futbol tras la gran euforia provocada por la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Y si te preguntan dónde verlo totalmente GRATIS, Azteca 7 traerá para ti toda la cobertura futbolera.

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Si te preguntas dónde seguir los encuentros del Apertura 2026, aquí te contamos cómo poder ver cada encuentro por la señal abierta de Azteca 7 y por la App en VIVO de TV Azteca. Además, puedes seguir toda la contienda de la nueva temporada del futbol mexicano por todas nuestras redes sociales oficiales.



Si no quieres perderte nada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, esto es lo que debes saber:

De acuerdo con el calendario oficial, será el próximo jueves 16 de julio del 2026 cuando comenzará el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

cuando comenzará el Torneo Apertura 2026 de la Dentro de esta contienda, el Cruz Azul comenzará por la defensa de su título bajo la dirección técnica de Joel "Huiqui".

comenzará por la defensa de su título bajo la dirección técnica de Joel "Huiqui". Este torneo contará con el histórico regreso del equipo Atlante FC tras 12 años de ausencia, protagonizando además el partido inaugural.

¿Cómo ver totalmente gratis el Apertura 2026 en México?

Para los aficionados nacionales que buscan seguir todo el torneo de Apertura del 2026, la mejor opción es seguir la transmisión en directo por Azteca 7 desde la señal abierta o seguir cada encuentro disponible por la App en VIVO de TV Azteca.

¿Dónde ver el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

No te pierdas el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y el esperado espectáculo de medio tiempo, el cual promete ser el evento más visto del año, por Azteca 7 y por medio de la App en VIVO, este domingo 19 de julio.