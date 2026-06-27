La app para ver EN VIVO Y GRATIS partidos del Mundial 2026 HOY viernes 26 de junio

Si no tienes de todo la oportunidad de disfrutar de los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ por televisión, no te preocupes, TV Azteca tiene la solución; por ello, ahora te contamos cómo puedes seguir toda la contienda mundialista desde tu celular o dispositivo digital portátil, totalmente GRATIS por la app de TV Azteca.

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Si no te quieres perder nada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, puedes seguir toda la contienda desde la app oficial de TV Azteca, una plataforma digital que te permitirá disfrutar de la programación en vivo, incluyendo los partidos transmitidos por Azteca 7. Toma en cuenta que la aplicación digital está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos Android como iPhone (iOS).

¿Cómo puedes descargar la app de TV Ateca para seguir toda la contienda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Al igual que otras apps populares, su instalación es sencilla y solo toma algunos segundos:



Para el primer paso es necesario acceder a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Play Store para Android) o (App Store en el caso de iOS).

Busca la app de "TV Azteca en Vivo" Da clic aquí.

Da "clic" en DESCARGAR y espera que termine la instalación

Una vez instalada, es necesario acceder a los permisos básicos que se solicitan y acceder para seleccionar el apartado de TV Azteca cuando esté un partido disponible.

Listo, ya tienes toda la potencia de la cobertura mundialista de TV Azteca en la palma de tu mano.

¿Qué es la app de TV Azteca?

TV Azteca cuenta con una app de descarga gratuita que te permite ver e interactuar con la programación de toda la cartelera de programas disponibles. Es importante tomar en cuenta que se requiere de conectividad a internet para disfrutar de la transmisión en vivo de la programación vigente y de toda la experiencia que ofrece.