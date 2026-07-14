OFICIAL: Podrás ver GRATIS el Francia vs. España a través de Azteca 7; fecha y hora para que no te pierdas la semifinal del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en su recta final, y con ella llega un esperado duelo entre la selección de Francia y la selección de España, el cual definirá quién seguirá en la contienda. Y si te preguntas dónde ver el encuentro, toma en cuenta que Azteca 7 transmitirá el encuentro EN VIVO y GRATIS.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido entre Francia y España?

Francia y España se enfrentarán de manera oficial el próximo 14 de julio dentro de lo que será la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Y si quieres ver el encuentro totalmente gratis en directo, sigue la contienda por Azteca 7 y toda la cobertura mundialista por todas nuestras redes sociales oficiales.

Si quieres seguir el encuentro, toma en cuenta que:

La selección de Francia y España se batirán en duelo este martes 14 de julio del 2026 en lo que será la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

De acuerdo con la FIFA, el partido se llevará a cabo dentro del AT&T Stadium de Arlington (Estadio Dallas) a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aficionados podrían seguir toda la cobertura mundialista, el análisis previo y todas las emociones de una semifinal que definirá a uno de los finalistas del torneo por Azteca 7 totalmente GRATIS y en directo, además de la cobertura en VIVO por medio de la App oficial de TV Azteca.

¿Cuándo será el concierto de cierre de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El gran cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia y se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio del 2026, dentro del estadio MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) en East Rutherford, Nueva Jersey.