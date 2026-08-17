DT de Egipto en el Mundial 2026 se desmayó en medio de una pelea entre sus dos esposas

Hossam Hassan el DT de Egipto, ahora se encuentra en el ojo del huracán, en redes sociales se ha dado a conocer un video de una pelea entre dos mujeres en el interior de un hotel , pero lo que nadie esperaba es que se tratará de las dos esposas del deportista, quien hace un par de meses se hizo famoso por su participación en el mundial 2026. La noticia aumenta cuando en las imágenes se puede percibir que Hossam se desmayó en plena disputa.

Aunque no se ve más de lo que pasó en la intensa pelea, se sabe que fue llevado a urgencias en una ambulancia, lugar en el que pudo recibir atención médica oportuna. Hasta el momento, se desconoce qué provocó la disputa entre ellas.

¿Quién es el director técnico de Egipto?

Hossam Hassan, además de ser el DT de Egipto del Mundial 2026, se destaca por tener una gran carrera en el futbol, se destacaba por jugar en la posición delantera. Gran parte de su trayectoria, se destacó por estar en Al-Ahly, en el que permaneció aproximadamente 13 temporadas.

Otro aspecto importante en su carrera, es que estuvo en el Zamalek Sporting Club de Egipto, del 200 al 2004, haciendo que sea muy reconocido por su amplia carrera en el soccer.

¿Qué comentaron los testigos sobre la pelea?

Aunque el video del escandalo del DT de Egipto no dura más de 30 minutos, algunos testigos han hablado sobre la pelea entre las dos esposas de la deportista.

Explican que todo empezó entre ellas con gritos, situación que claramente fue creciendo, a tal punto de que empezaron a lanzarse piñas y objetos que tenían a la mano. Ante la intensidad, el personal del hotel tuvieron que intervenir para evitar que todo el pleito creciera más.

Aunque las dos esposas tuvieron un fuerte encuentro, hasta el momento ninguna metió una denuncia formal, pero fue algo que ya empezó un pleito entre familias del exfutbolista. Actualmente, el director que participó en el Mundial 2026, ya se encuentra estable.