Disney revela qué ver antes de ‘Avengers: Doomsday’: esta es la lista oficial para llegar preparado

Si quieres llegar preparado para ‘Avengers: Doomsday’, Disney+ ya anunció durante la D23 una guía para los fans para que no se pierdan ni un solo detalle. Señalaron que hay 15 películas y series esenciales para repasar todo antes del esperado estreno de la nueva cinta de Los Vengadores. Esta incluye títulos de los Avengers, historias del multiverso, producciones de los X-Men y las aventuras que introdujeron a personajes clave para esta nueva etapa, desde Loki y Deadpool & Wolverine hasta The Fantastic Four: First Steps.

También te puede interesar: Lanzan PS5 edición limitada de Wolverine: así luce y esto cuesta

¿Qué películas de los X-Men hay que ver?

Aquí te dejamos la lista de títulos que no se te pueden pasar antes del esperado estreno:



X-Men

X-Men 2

Captain America: The First Avenger

The Avengers • Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

Shang-Chi

Spider-Man: No Way Home

Black Panther: Wakanda Forever

Captain America: Brave New World

Deadpool & Wolverine

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thunderbolts

The Fantastic Four: First Steps

Estas películas te permiten dar un repaso por el camino de varios de los personajes principales de Marvel hasta los acontecimientos que lo cambiaron todo en el multiverso. Lo ideal es que veas todas ellas antes del gran estreno, sobre todo Infinity War y Endgame pues recuerdan cómo se llegó al escenario actual del MCU.

¿Cuál sería el orden ideal para el maratón?

Si no quieres volver a ver las 15 producciones, puedes ver solo las que te faltan para llenar posibles huecos que puedas tener antes del estreno, o prioriza ver ‘Loki’, ‘Deadpool & Wolverine’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ‘Thunderbolts’ y ‘The Fantastic Four. First Steps’, además de Infinity War y Endgame. Recuerda que todas las películas y series están disponibles en Disney+