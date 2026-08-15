Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3: TODO lo que se reveló en la D23 Expo 2026

¡Atención fans de Percy Jackson! ¡Ya tenemos el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie! Este fin de semana se llevó a cabo la D23: The Ultimate Disney Fan Event, también conocida simplemente como D23 Expo 2026. A lo largo del evento, se revelaron detalles de múltiples proyectos de la compañía, entre ellos, Percy Jackson y los dioses del Olimpo Temporada 3. Así que sigue leyendo y entérate de TODAS las revelaciones.

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¿De qué tratará Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3? Trailer oficial

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está basada en el tercer libro de Rick Riordan, “La Maldición del Titán”. A través del tráiler revelado en la D23, se ofrece el primer vistazo a la búsqueda de Percy para encontrar a Annabeth, a medida que la inminente Gran Profecía del Oráculo de Delfos se hace presente. Aquí te compartimos el tráiler oficial:

Aunado a este primer avance, el panel de Percy Jackson también contó con la participación del elenco y la revelación de los primeros vistazos a los nuevos personajes. Así luce Dafne Keen como Artemisa y Saara Chaudry como Zoē Nightshade:

The hunt is on. Here’s your first look at Artemis and Zoë Nightshade in Percy Jackson and the Olympians Season 3. pic.twitter.com/fTUoaIda9h — Percy Jackson (@PercySeries) August 15, 2026

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo?

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo tendrá su estreno en la plataforma de streaming Disney+ el próximo 20 de noviembre. Así que marca la fecha en tu calendario para que no te pierdas ni un sólo episodio de esta nueva entrega.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3: elenco y nuevos personajes

Esta nueva entrega de Percy Jackson y los dioses del Olimpo estará protagonizada por Walker Scobell, quien vuelve a dar vida al emblemático Percy; mientras que Leah Sava Jeffries regresa como Annabeth, Aryan Simhadri como Grover, Charlie Bushnell como Luke y Tamara Smart como Thalia.

Los nuevos personajes incluyen a Olive Abercrombie como Bianca Chrisopulos y a Levi Chrisopulos como Nico Di Angelo, ambos hijos de Hades. Dafne Keen también se une al elenco para interpretar a Artemisa, la Diosa de la Caza y la Luna; mientras que Saara Chaudry interpretará a Zoë Nightshade.