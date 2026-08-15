OFICIAL: Fecha de estreno de la nueva película de los X-Men y CONFIRMACIÓN de los nuevos mutantes, desde Inde Navarrete hasta Sadie Sink

Kevin Feige se subió al escenario de la D23 este viernes 14 de agosto y todos sabíamos que tendríamos noticias respecto a lo nuevo que veremos en el universo de Marvel, y sí, la espera fue grande y la respuesta fue igual, pues nos dieron noticias de la siguiente película de los X-Men, en cabezada claramente por Sadie Sink quien sí oficialmente es nuestra nueva Jean Grey, pero no solo eso pues se confirmó a los mutantes que se unen a sus filas y también nos dieron la fecha de estreno de esta siguiente gran entrega.

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Reparto confirmado de X-Men, la nueva película del MCU

Marvel decidió aventar el presupuesto hasta el cielo, porque quienes veremos como la nueva generación de mutantes son puros actores de altísima calidad, elevando claramente las expectativas sobre esta nueva entrega de los X-Men a niveles estratosféricos. Fue a través del panel de Marvel en la D23 que se dio a conocer el cast completamente confirmado de esta nueva película:



Sadie Sink como Jean Grey

Kit Connor como Cyclops

Maya Boyd como Storm

Inde Navarrette como Rogue

Christopher Abott como Charles Xavier

Samara Weaving como Emma Frost

Adam Driver como Mister Sinister

Todos ellos estuvieron presentes en la convención para recibir el aplauso del público y poniendo la vara muy alta para el nivel de personajes que tendrán que interpretar en esta nueva gran etapa para los alumnos de Charles Xavier.

EL CAST DE X-MEN:



Sadie Sink como Jean Grey

Kit Connor como Cyclops

Maya Boyd como Storm

Inde Navarrette como Rogue

Christopher Abott como Charles Xavier

Samara Weaving como Emma Frost

Adam Driver como Mister Sinister pic.twitter.com/OK7WlTynVO — QuidVacuo (@QuidVacuo) August 15, 2026

¿Cuándo se estrena la película de los X-Men en el cine?

Sí puede que para muchos parezca que falta bastante tiempo para poder ver a los nuevos mutantes en la pantalla grande, pero en realidad no es tanto considerando que ya está por terminar el 2026, y es que la nueva película de los X-Men se estrenará en cines el 5 de mayo del 2028, manteniéndonos a todos en vela en lo que se liberan poco a poco más detalles de lo que podremos esperar en la siguiente gran apuesta que parece tener Marvel Studios.