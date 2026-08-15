Marvel lanza el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday: Esto es todo lo que se puede ver en el IMPACTANTE adelanto

En los últimos minutos, Marvel presentó un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, el cual llegó con material adicional que ha dado mucho de que hablar. Durante el D23, se reveló un avance donde se pueden ver nuevas escenas, más personajes y diálogos que amplían las pistas sobre la historia de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel. Con este nuevo adelanto, las expectativas por la película han aumentado entre los fans.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday presentado en el D23?

El nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, presentado en la D23, confirmó que la nueva entrega funcionará como el enlace oficial entre los X-Men y Los Cuatro Fantásticos para combatir la amenaza multiversal de Doctor Doom, personaje que será interpretado por el icónico Robert Downey Jr.

El filme estará dirigido por los hermanos Russo y se espera que la película llegue a cines el próximo 18 de diciembre del 2026. En cuanto a la trama, se espera que el filme profundice dentro de la historia trágica de Victor Von Doom como un genio que lo perdió todo y ahora busca reclamar las "vidas robadas" de los héroes a través de incursiones entre universos.

Durante la presentación del tráiler, Kevin Feige confirmó que Victor Von Doom utilizará múltiples variantes de sus icónicos trajes y armaduras a lo largo de la película.

¿Qué es lo nuevo que se puede ver en el reciente avance lanzado de Avengers: Doomsday?

Cabe mencionar que dentro de este nuevo avance, algo que ha destacado y comenzado a generar especulaciones son los primeros diálogos oficiales de Downey Jr. como el villano al dar vida a la frase "El infierno me responde". Porque yo soy Doom". Además de que se pueden ver acciones protagonizadas por Thor y una escena final en la que se puede ver el despliegue de la fuerza del nuevo villano a vencer.