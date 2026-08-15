¿De qué tratará “Oswald”? La próxima serie que se anunció en la D23 de Disney y promete animación 2D; Fecha de estreno y todo lo que debes saber

El pasado viernes 14 de agosto se llevó a cabo el primer día de la D23, un evento en donde Disney hizo diversos anuncios y revelaciones de los proyectos que tiene en puerta, uno de ellos fue la miniserie que estrenará del personaje Oswald el Conejo Afortunado, por lo que a continuación te contamos todos los detalles y lo que se sabe hasta el momento de este proyecto.

D23 de Disney: ¿De qué tratará "Oswald" y cuándo se estrena?

Antes de que existiera Goofy, Daisy, El Pato Donald e incluso Mickey, existió Oswald el Conejo Afortunado, un personaje creador por Walt Disney y Ub Iwerks en 1927 para Universal Pictures, sin embargo la empresa adquirió los derechos del personaje en 1928 y no fue hasta 2006 aunque fue en 2023 cuando fue de dominio público. Fue el pasado viernes cuando Disney presentó un primer vistazo la miniserie de acción real, la cual estará combinada con animación 2D dibujada a mano. Este proyecto estará a cargo de de Jon Favreau, director, actor, guionista y productor de cine estadounidense. La serie llegará a la plataforma de Disney + como una miniserie compuesta en tres partes, en febrero de 2027. Respecto al reparto, Albert Brooks, Amy Sedaris, Kathryn Hahn, Steve Martin, Al Madrigal, Ravi Cabot-Conyers, Mykal-Michelle Harris y Ryder Allen forman parte del cast de este próximo proyecto a estrenarse.

D23 de Disney: ¿Qué noticias se dieron a conocer?

No cabe duda de que durante el primer día de la D23 de Disney se dieron a conocer grandes sorpresas, algunas de ellas fue el primer vistazo de “Coco 2”, cinta que llegará a cines en noviembre de 2029. Por otro lado, también se dió a conocer el estreno de la nueva película “Ghost Market”, cinta que llegará en la primavera de 2028. Por otro lado, se mostró un vistazo de “Los increíbles 3” y se anunció que se estrenará el 16 de junio de 2028. Por otro lado, también se reveló parte del elenco principal de X-Men, en donde Kit Connor, Sadie Sink, Christopher Abbot, Samara Weaving, Inde Navarrette, Maya Boyd y Adam Driver forman parte del cast.