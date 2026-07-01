Sale a la luz la VERDAD sobre el video viral de Erling Haaland espantándose a su reflejo y no decepciona a los fans

No cabe duda de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, ha comenzado a dejar una incontable cantidad de momentos inolvidables, tanto dentro como fuera de las canchas, y uno de ellos es un video que se ha vuelto viral en las últimas horas del delantero noruego Erling Haaland, en donde supuestamente se le puede ver sorprenderse con su propio reflejo. No obstante, dentro de la conversación digital se ha señalado que supuestamente este video puede no ser real y se puede tratar de un producto realizado con IA.

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El delantero de la Selección de futbol de Noruega, Erling Haaland, se ha vuelto una gran figura dentro y fuera de las canchas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y esto no solo por su desempeño deportivo, sino también por sus videos virales; uno de los que alcanzó gran magnitud es en donde supuestamente se le puede ver comiendo, y al momento de voltear a un espejo que se encontraba a su lado, espantarse con su reflejo.

No obstante, dentro de la conversación digital, se ha señalado que el contenido viral supuestamente fue manipulado con ayuda de la inteligencia artificial, pues el video original corresponde a una persona de origen asiático que, mientras come, se espanta de su reflejo, provocando todo tipo de reacciones y comentarios sobre lo comico de la situación.

La revelación no disminuyó el entusiasmo de los fans, quienes continuaron compartiendo la grabación y destacaron el ingenio detrás de esta nueva versión que rápidamente se volvió tendencia, demostrando que la fiesta mundialista no solo se vive dentro de la cancha o en las calles de la Ciudad de México, sino también dentro de la conversación digital.