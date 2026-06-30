La impresionante dieta de Erling Haaland, el jugador más temido del Mundial 2026

Erling Haaland es una auténtica máquina de hacer goles. Desde su debut en la Bundesliga hasta su llegada a la Premier League, el delantero no ha hecho más que batir récords y acumular victorias, consolidándose como una de las figuras más temidas del fútbol europeo. Ahora, con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, “El Androide” ha ganado un nuevo nivel de popularidad, con cientos de edits en TikTok e Instagram sobre sus grandes hazañas, convirtiéndolo en uno de los jugadores más virales del torneo. Pero, ¿qué come exactamente el futbolista para mantenerse en un estado físico tan impresionante y brillar en cada encuentro? Aquí te compartimos los secretos de su estricta dieta.

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¿Qué come Erling Haaland? Así es la impresionante dieta del jugador más temido del Mundial 2026

A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, el delantero de la Selección de Noruega compartió los detalles de su alimentación diaria, revelando su filosofía de vida: “La nutrición es simple”. Bajo esta línea, la dieta de Haaland se basa en proteínas de alta calidad, como cortes de carne y pescado, así como el consumo de huevos y leche bronca (o leche cruda). A continuación, te mostramos cómo se ve su menú del día a día:



Desayuno: Café con leche bronca y miel, acompañado de huevos salpimentados y pan de masa madre

Café con leche bronca y miel, acompañado de huevos salpimentados y pan de masa madre Comida: Pescado, arroz, huevos y espárragos

Pescado, arroz, huevos y espárragos Cena: Corte de carne, papas y ensalada

Aunado a esta estricta alimentación, su rutina de recuperación también incluye crioterapia, sesiones de sauna y baños de luz solar. Aquí el video completo:

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Noruega se medirá ante Costa de Marfil en los 16avos de final

Tras terminar segundo lugar en la fase de grupos, justo detrás de Francia, Noruega se enfrenta en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Costa de Marfil. La cita es este martes, 30 de junio, en el Estadio Dallas en Arlington, Texas. El silbatazo inicial está programado en punto de las 11:00 a.m. (hora del centro de México).