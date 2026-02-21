El deportista que vende su colección de autos de lujo para comprar cartas de pokémon

Lewis Hamilton ha declarado que ahora tiene un nuevo pasatiempo, el cuál incluye coleccionar cartas de pokémon y de otros personajes, razón por la que se ha desprendido de autos extremadamente lujosos. Aquí te contamos todo.

¿Por qué Lewis Hamilton vende sus autos?

El siete veces campeón del mundo ha decidido descompletar su lujosa colección de autos, misma que está valorada en catorce millones de euros para incursionar en otra área. "Me he deshecho de todos. Hoy en día estoy más metido en el arte" fueron palabras del piloto profesional. En una entrevista para una revista de moda Lewis Hamilton dijo que ahora pensaba coleccionar cartas de pokémon, Star Wars y cartas coleccionables de deportistas. Esto sin duda ha causado un gran asombro por parte de los fans que no sabían sobre sus gustos o quienes pensaban que al piloto no le interesaban temas relacionados a los de coleccionar las cartas que le gustan.

Una de las razones por las que el piloto hace esto es porque es una forma de regresar al pasado pues dijo que cuando era pequeño solía coleccionar cartas, especialmente las de las revistas de fútbol, en donde su tarea era encontrar a todos los jugadores para poder completar las cartas y tener a todos los futbolistas, de esta manera podía intercambiarlas con sus amigos.

“Tengo una colección y sigue creciendo. Compro cartas todas las semanas, me tiene realmente enganchado. Estaba abriendo esas cajas y pensaba: necesito conseguir más de estas cajas" fueron algunas de sus palabras sobre su nueva actividad favorita.

¿Quién es Lewis Hamilton?

Es un piloto británico de la Formula 1. A lo largo de su trayectoria profesional ha logrado estar empatado con Michael Schumacher. Por otra parte ha logrado diversas victorias, podios y pole positions. Uno de los reconocimientos más grandes que ha tenido ha sido por parte de la realeza ya que fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2021.

Actualmente se rumora que tiene una relación con Kim Kardashian ya que se les vió juntos en el medio tiempo del Super Bowl así como compartiendo diversos momentos juntos. A pesar de que actualmente se les vincula de forma romántica, en el pasado ya habían tenido una gran amistad.