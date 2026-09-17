Atleta que DEFECÓ en plena carrera rompe el silencio: “Me arrepiento”

Recientemente, la australiana Joanna Wietrzyk rompió el silencio tras la polémica que protagonizó en HYROX Beijing, competencia en la que sufrió de inconsistencia intestinal, decidiendo continuar hasta completar la carrera que terminó ganando. No obstante, poco después la atleta ofreció disculpas, reconociendo que debió abandonar la pista. ¿Pero qué fue lo que dijo la atleta australiana?

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¿Qué le pasó a la australiana Joanna Wietrzyk en HYROX Beijing?

Durante la HYROX Beijing, la atleta australiana Joanna Wietrzyk se convirtió en el centro de la conversación al sufrir un fuerte episodio de incontinencia fecal en plena pista durante la competencia de fitness de alta intensidad. La contienda se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre y, a pesar de la situación extrema en la que se encontraba la atleta, esta no decidió abandonar la contienda, terminando el circuito en primer lugar de la categoría Pro Women con un tiempo de 1:01:23.

¿Qué fue lo que dijo Joanna Wietrzyk tras lo sucedido en HYROX Beijing?

Tras lo sucedido en HYROX Beijing, la australiana Joanna Wietrzyk salió a disculparse públicamente a través de un comunicado desde sus redes sociales oficiales, en donde dejó en claro que debió haber abandonado la competencia por respeto y seguridad de los demás.

Además, la atleta expresó que se sentía perfectamente sana al iniciar la carrera, por lo que lo sucedido solo se trató de un accidente médico involuntario. Lo que le llevó a pedir disculpas a los organizadores de China, a sus patrocinadores y a los demás atletas, anunciando que de manera voluntaria renuncia al título obtenido y a los puntos del ranking mundial.

¿Qué es la competición HYROX?