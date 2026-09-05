Muere reconocido influencer fitness a los 48 años mientras entrenaba en un gimnasio: Esto se sabe hasta el momento

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en la última hora, Einar Méndez, un conocido influencer y fisicoculturista fitness, falleció a la edad de 48 años mientras entrenaba en un gimnasio. La lamentable noticia fue confirmada por la comunicadora Martha Debayle, quien recordó al especialista con quien trabajó anteriormente.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del influencer fitness Einar Méndez?

De manera oficial se ha dado a conocer que el conocido creador de contenido Einar Méndez falleció a la edad de 48 años este sábado 5 de septiembre, mientras entrenaba en un gimnasio. Hasta ahora, su fallecimiento se ha catalogado como un hecho repentino; tampoco se ha revelado la posible causa del deceso.

No obstante, la comunidad fitness ha comenzado a declarar sus muestras de apoyo luego de que la empresaria Martha Debayle compartiera un emotivo comunicado desde sus redes sociales oficiales, en donde declaró que el deportista falleció haciendo lo que más amaba. Palabras que conmovieron a toda la comunidad.

¿Quién fue Einar Méndez?

Einar Méndez fue un respetado fisicoculturista, preparador físico y creador de contenido enfocado en el bienestar y la salud de origen mexicano, quien contaba con una carrera de más de 30 años dentro del acondicionamiento físico, logrando consolidarse como uno de los exponentes más influyentes y reconocidos bajo su marca personal. Además de que sus constantes colaboraciones con grandes comunicadores lo llevaron a ganarse un nombre de respeto dentro de la comunidad.

Dentro de su trayectoria profesional, Einar Méndez contaba con una destacada carrera dentro del deporte de alto rendimiento: Mr. México en 1998, Campeón Iberoamericano en 1999, Campeón Centroamericano en 2000, Campeón Nacional en 2002 y Campeón en el México Super Show de la NPC en 2021; reconozcamos que lo llevaron a consagrarse como una autoridad del fisicoculturismo nacional.