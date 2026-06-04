Muere reconocido futbolista de forma TRÁGICA en un tiroteo un día después de graduarse

La industria deportiva se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del joven Gavin Yates-Lyons, una de las promesas más grandes del fútbol americano luego de que fuera víctima de un tiroteo en Florida, Estados Unidos. El joven tenía tan solo 18 años. Los hechos ocurrieron un día después de su graduación. El 31 de mayo Ball State University se encargó de dar la lamentable noticia. Lo anterior ha conmovido a muchas personas debido a que la muerte del deportista fue trágica y devastadora, especialmente porque Gavin Yates-Lyons tenia planes futuros para poder triunfar en el deporte.

¿Con qué mensaje fue despedido Gavin Yates-Lyons?

La muerte de la joven promesa del fútbol americano fue anunciada por Ball State University quiénes lamentaron profundamente la pérdida. "Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos, entrenadores, compañeros de equipo y a todos los que lo tenían cerca. Que encuentren consuelo y fortaleza durante este momento desafiante", fueron algunas de las palabras que externaron. Este hecho sin duda ha causado gran estremecimiento en personas no solo expertas en deporte, sino en todos aquellos que han sabido sobre este fallecimiento.

¿Cómo murió Gavin Yates-Lyons?

De acuerdo con los reportes el joven fue una de las tres víctimas de un tiroteo ocurrido en Tallahassee, Florida. Según la información que se ha dado a conocer el joven falleció debido a que quedó atrapado en el fuego cruzado motivo por el que sufrió graves heridas. A pesar de que el personal médico brindó todo lo necesario lamentablmente los esfuerzos fueron en vano ya que el joven perdió la vida al día siguiente, el 24 de mayo.

¿Qué planes tenía Gavin Yates-Lyons en su carrera depostista?

Gavin Yates-Lyons había logrado concluir sus estudios en Lowndes County High School, en Georgia y ya contaba con su matricula para ingresar a Ball State University ya que el joven estaba por jugar fútbol americano en el estado de Indiana. Lamentablemente estos planes no se pudieron llevar a cabo. A pesar de la muerte del joven su legado permanecerá en la memoria de todas las personas que lo vieron esforzarse por cumplir su sueños y trabajar arduamente.