Pumas vs. Pachuca: Hora EXACTA de transmisión del partido para ver en Estados Unidos, la apertura de la Liga MX

Sin duda alguna, este verano será recordado como la temporada donde la población “fifas” creció de gran manera en todo México gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo de fútbol que conquistó al mundo y que incluso nos hizo soñar en grande y aunque este está llegando a su fin, no todo es malo, pues también ha regresado la Liga MX con todo y su viernes botanero…

Sí, el fútbol de México es un auténtico show que jornada a jornada nos deja momentos únicos y este torneo de apertura 2026 no será la excepción, por lo que te contaremos todos los detalles que necesitas saber para no perderte ningún detalle del próximo partido de la Jornada 1 entre los subcampeones del torneo pasado: los Pumas vs. Pachuca.

Pumas vs. Pachuca: Fecha y hora para ver el partido de la Liga MX desde Estados Unidos

Ya sea que apoyes al conjunto felino o al siempre complicado “pachuquita”, es importante que sepas que este partido se jugará la tarde del sábado 18 de julio del 2026 en punto de las 17:00 hrs. en el mítico Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, por lo que todo dependerá en qué ciudad estadounidense te encuentres por las variaciones del huso horario.

Si el partido dará inició en CDMX a las 17:00 hrs., en Houston y Chicago será la misma hora; mientras que para la Costa Este de Estados Unidos será una hora atrás, por lo que allá empezará a las 18:00 hrs.

La zona “de la montaña” va una hora adelantada, por lo que el juego iniciaría a las 16:00 hrs.

Finalmente la Costa Este se encuentra dos horas atrás, por lo que en esa zona, iniciará a las 15:00 hrs.

Pumas debutará un nuevo técnico

Será al sur de la capital que el conjunto felino marque una nueva época tras la salida de Efraín Juárez, por ello, este primer encuentro será imperdible para que la afición auriazul sea testigo del funcionamiento de los ahora dirigidos por el argentino Esteban “Tano” Solari.