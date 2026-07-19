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BTS y Shakira en el Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia por TV Azteca de Clausura del Mundial 2026 domingo 19 de julio; concierto de Madonna y Justin Bieber online

Disfruta EN VIVO de nuestra cobertura minuto a minuto del esperado medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, con BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber.

BTS
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: BTS perform onstage during the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)|Matt Winkelmeyer/Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su fin con un duelo imperdible entre España vs. Argentina. Previo al encuentro, la afición podrá disfrutar de una ceremonia de clausura, mientras que en el descanso sucederá algo sin precedentes: ¡Un show de medio tiempo! Sí, muy al estilo del Super Bowl. En Azteca 7 podrás seguir GRATIS y EN VIVO la GRAN FINAL de la justa veraniega. ¡Sigue leyendo!

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¿Cuándo y a qué hora empieza la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

La ceremonia de clausura dará inicio a las 11:30 a.m. (hora del centro de México) y contará con la participación de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise. En cuanto al show de medio tiempo, este estará a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay. Teniendo en cuenta la duración de cada tiempo, más los minutos de compensación que agrega el árbitro, se espera que el tan esperado concierto arranque a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver gratis y en vivo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que podrás seguir GRATIS y EN VIVO la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sintoniza tu televisor en Azteca 7, el Canal del Mundial, en punto de las 11:30 a.m. Si no cuentas con acceso a la tele abierta, no hay problema. También podrás seguir la transmisión de manera GRATUITA y ONLINE en nuestro sitio web y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

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