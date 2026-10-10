¿Pumas prepara homenaje a Hugo Sánchez: ¿Cuándo sería y por qué?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar en redes, los Pumas estarían preparando un homenaje para celebrar la figura de Hugo Sánchez el próximo 24 de octubre, durante el partido contra Tigres por la Jornada 14 del Apertura 2026. Este reconocimiento estaría pensado para conmemorar los 50 años de debut profesional, ocurrido el 23 de octubre de 1976. No obstante, es importante señalar que hasta ahora el club no ha confirmado el suceso.

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¿Qué se sabe sobre el supuesto homenaje que tendría Hugo Sánchez durante el encuentro contra Tigres?

Se ha comenzado a especular dentro de la conversación digital que los Pumas de la UNAM planean realizar un homenaje a Hugo Sánchez el próximo sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, esto durante el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 contra Tigres de la UANL, rival contra el cual "El Pentapichichi" debutó profesionalmente hace exactamente 50 años (el 23 de octubre de 1976).

¿Qué ha dicho la directiva de Pumas sobre el evento?

Es importante destacar que las expectativas han aumentado en torno a la visita de las leyendas a las instalaciones de La Cantera, aunque se debe dejar en claro que, hasta el momento, la directiva universitaria mantiene bajo reserva los detalles finales del protocolo previo al partido, sin dar señales de algún tipo de reconocimiento a una de las máximas figuras del futbol nacional.