Muere Jordan Devey, exjugador de Los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo ganador del Super Bowl XLVIII

La industria del deporte y la NFL se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de el exjugador de Los Patriotas de Nueva Inglaterra, Jordan Devey, quien lamentablemente perdió la vida a los 38 años de edad, msimo que fue campeón del Super Bowl en 2014; así es estamos hablando de la edición XLVIII. Esta noticia sin duda ha conmovido a todos los seguidores de la estrella del fútbol américano así como a muchas otras personas que lo vieron disputar partidos en la cancha. Desafortunadamente Devey dejó un gran vacío y gran pérdida en su esposa Linsey, sus cuatro hijos y sus padres.

¿De qué murió Jordan Devey?

De acuerdo con la información que hay en la página página de GoFundMe, creada por la esposa de Jordan Devey y la cuál se utiliza para recaudar fondos, el exjugador de la NFL "se quitó la vida". Por otro lado, la noticia del fallecimiento la dió a conoer su esposa Linsey Devey el pasado viernes. Sin embargo, esa fecha conmovió a muchas personas ya que en dicho día habrían celebrado su decimoquinto aniversario de casados. Por otro lado, el padre de Jordan Devey ha dado a conocer que otras posible causa que generara el fallecimiento del deportista pudo haber sido Encefalopatía Traumática Crónica la cual es una enfermedad cerebral degenerativa causada por golpes en la cabeza ya que era una situación a la que el deportista estaba expuesto.

¿Quién era Jordan Devey?

Jordan Devey fue un reconocido deportista que debutó en Los Patriotas de Nueva Inglaterra y fue en 2014 cuando disputó 7 partidos con los "Pats", equipo dirigido por Bill Belichick. A pesar de que se retiró en el año 2021 uno de sus logros profesionales fue haber jugado 44 partidos oficiales y 21 titularidades además de que formó parte de 5 equipos (Patriots, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders y Buffalo Bills), en donde siempre demostró talento en la cancha y amor por el deporte, consolidandose con una de las estrellas del fútbol américano.