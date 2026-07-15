Fecha y hora EXACTA para ver el Juárez vs. Puebla, partido de apertura de la Liga MX, gratis por Azteca 7

El fútbol mexicano está de regreso. Tras un mes de inolvidables encuentros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la afición mexicana se prepara para el arranque del Torneo Apertura 2026, el cual inicia esta misma semana. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que podrás seguir los mejores partidos de la Liga MX GRATIS y EN VIVO por nuestra señal de TV. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el Juárez vs. Puebla.

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Torneo Apertura 2026: ¿Cuándo es el Juárez vs. Puebla?

El Torneo Apertura 2026 arranca esta semana. Entre los duelos a disputarse en la Jornada 1 se encuentra el Juárez vs. Puebla, mismo que podrás seguir completamente GRATIS y EN VIVO por el Canal 7 este viernes, 17 de julio.

Juárez vs. Puebla: ¿A qué hora empieza el partido?

El silbatazo inicial está programado a las 9:00 p.m. (hora del centro de México), será entonces cuando el balón comenzará a rodar. No obstante, la transmisión en Azteca 7 arranca desde las 8:45 p.m., con la previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país… ¡Y tus favoritos! Así que no olvides sintonizar tu televisor en el Canal 7.

¿Cómo y dónde ver GRATIS y ONLINE el Juárez vs. Pueda del Torneo Apertura de la LIGA MX?

Si no cuentas con acceso a la señal de televisión abierta, no te preocupes. Puedes seguir el partido entre Juárez vs. Puebla de la Jornada 1 de la Liga MX totalmente GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes sintonizar nuestra transmisión en streaming en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

Liga MX: Calendario de partidos de la Jornada 1

Aquí te compartimos el calendario de partidos de la Jornada 1 de la Liga MX:

Jueves, 16 de julio:

Necaxa vs. Atlante: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Tijuana vs. Tigres: 9:10 p.m.

Viernes, 17 de julio:

Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 7:00 p.m.

7:00 p.m. León vs. Atlas: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Juárez vs. Puebla: 9:00 p.m.

Sábado, 18 de julio:

Pumas vs. Pachuca: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Monterrey vs. Santos Laguna: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Chivas vs. Toluca: 7:07 p.m.

7:07 p.m. Querétaro vs. América: 9:10 p.m.

El domingo no se disputará ningún partido debido a la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará en punto de la 1:00 p.m. y podrás seguir GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, ya sea en TV, internet o app móvil.