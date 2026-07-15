OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina; fecha y hora del encuentro

Es oficial; España y Argentina se enfrentarán en la cancha del Estadio Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la gran final del torneo. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido final y la ceremonia de premiación. A continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada.

Final del Mundial 2026: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido España vs Argentina?

A través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026 en donde se enfrentará España vs Argentina. Aunque si lo prefieres también podrás ver la transmisión a través del sitio web solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo debes contar con una conexión estable a internet. Por otro lado, también puedes ver la final de esta Copa del Mundo descargando alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas.

Final del Mundial 2026: Fecha y hora exacta para ver el partido España vs Argentina

Este próximo domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del mundial 2026, la cuál podrás ver a través de Azteca 7; El Canal del Mundial. La transmisión la podrás sintonizar en punto de las 11: 30 am (tiempo del centro de la Ciudad de México) que será cuando inicie la clausura mientras que el partido iniciará a las 12: 45 pm y finalmente la ceremonia en punto de las 3: 00 pm, misma que dará fin a las 3: 45 pm. Es importante que sintonices a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle del magno evento así como de la fabulosa previa deportiva que tendremos.

Final del Mundial 2026: ¿Qué artistas se presentarán?

La final de la Copa del Mundo contará con la presencia de diversos artistas como BTS, Madonna, Shakira, Burna Boy, Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise, Gustavo Dudamel, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Post Malone. Este tiempo tendrá una duración de 30 minutos. Hasta el momento se desconoce cuál será el setlist oficial de cada cantante, sin embargo se espera que sea una presentación llena de producción y muchas sorpresas.

