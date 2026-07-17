Hora EXACTA de transmisión del Juárez vs. Puebla, para ver el partido de la Liga MX desde Estados Unidos

A pesar de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de terminar, la emoción por el fútbol no para ya que estamos en la semana en donde inicia el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en donde uno de los encuentros más esperados dentro de la cancha es el de Juárez vs. Puebla, es por eso que en esta ocasión te decimos a qué hora se puede ver este partido desde Estados Unidos así como todos los detalles de este duelo entre las escuadras de “Los Bravos” y “La Franja”.

Juárez vs. Puebla: Fecha y hora para ver el partido de la Liga MX desde Estados Unidos

El partido entre el FC Juárez, dirigido por Pedro Caixinha y Puebla, club con Gerardo Espinoza en su dirección, se enfrentará en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua este viernes 17 de julio en punto de las 21: 00 hrs, tiempo del centro de Ciudad de México. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los detalles sobre el horario ya que debido a los husos horarios, este suele cambiar dependiendo la zona geográfica de cada lugar.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 21:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 20:00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 19:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 18:00 horas

Juárez vs. Puebla: Link para ver gratis y en vivo el partido de la Liga MX

El duelo entre Juárez y Puebla es uno de los más esperados por todos los aficionados del fútbol mexicano. Es por eso que te compartimos que a través de Azteca 7 podrás disfrutar gratis y completamente en vivo este encuentro. Para hacerlo hay distintas maneras; a través del link del sitio web; para hacerlo solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo; el único requisito es que cuentes con conexión a internet estable. Por otro lado, si lo prefieres puedes bajar la aplicación móvil TV Azteca en Vivo, la cual es gratis y compatible con cualquier dispositivo. Para poder tenerla solo deberás acceder a tu tienda de aplicaciones, colocar el nombre en el buscador e iniciar la descarga. Es importante que sepas que si cuentas con televisor el partido también lo podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca 7.

Liga MX: Calendario de partidos del Torneo de Apertura 2026

A continuación te presentamos todas las fechas en las que se llevarán a cabo los duelos entre las escuadras pertenecientes al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. Es importante que consideres que el horario es respecto al tiempo del centro de la Ciudad de México.

Viernes 17 de julio:



Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 19:00 hrs

León vs. Atlas: 19:00 hrs

Juárez vs. Puebla: 21: 00 hrs

Sábado 18 de julio:



Pumas vs. Pachuca: 17: 00 hrs

Monterrey vs. Santos Laguna: 19:00 hrs

Chivas vs. Toluca: 19:07 hrs

Querétaro vs. América: 21:10 hrs

¡No te pierdas el partido entre “Los Bravos” y “La Franja”! Cada equipo buscará dominar el marcado y llevarse los primeros 3 puntos, ¿ya tienes a tu favorito?

