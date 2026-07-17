La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de apertura de la Liga MX: Juárez vs. Puebla

Estamos a escasos días de que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo la afición de fútbol mexicano está en uno de sus mejores momentos ya que esta semana inicia el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en donde uno de los partidos más emocionantes es el de la escuadra de Juárez y Puebla, duelo que forma parte de la Jornada 1, es por eso que en esta ocasión te decimos a través de que app podrás ver gratis y completamente en vivo este enfrentamiento de balompié.

Juárez vs. Puebla: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga MX?

El duelo entre la escuadra de “Los Bravos” y “La Franja” es uno de los más esperados por todos los amantes del deporte. Es por eso que te compartimos que a través de Azteca 7 podrás disfrutar gratis y completamente en vivo este encuentro, para hacerlo deberás bajar la aplicación móvil TV Azteca en Vivo, la cual es gratis y compatible con cualquier dispositivo. Para poder tenerla solo deberás acceder a tu tienda de aplicaciones, colocar el nombre en el buscador e iniciar la descarga. Solo deberás tener acceso a un red de internet estable y listo. Por otro lado, es importante que sepas que a través de la señal televisiva de Azteca 7 también podrás disfrutar de este gran partido; o bien, si prefieres el streaming, a través del sitio web.

Juárez vs. Puebla: Fecha y hora EXACTA del partido de la Liga MX

Este partido se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua y el silbatazo sonará en punto de las 9: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, a través de Azteca 7 podrás sintonizar la transmisión a partir de las 8: 45 pm ya que contaremos con la mejor previa deportiva.

Liga MX: Calendario de partidos del Torneo de Apertura 2026

A continuación te presentamos las fechas en las que se llevarán a cabo los partidos pertenecientes al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. Es importante que sepas que el horario es del tiempo del centro de la Ciudad de México.

Viernes 17 de julio:



Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 19:00 hrs

León vs. Atlas: 19:00 hrs

Juárez vs. Puebla: 21: 00 hrs

Sábado 18 de julio:

