OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el Juárez vs. Querétaro, partido de la Liga BBVA MX, y así podrás verlo gratis online

Si no tienes planes, piénsalo dos veces, pues ya tienes una cita para disfrutar del partido entre FC Juárez y Querétaro este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de centro de México, para disfrutar por Azteca 7 de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Lo mejor de todo es que este emocionante encuentro deportivo lo podrás disfrutar en tu televisión o en el dispositivo de tu preferencia completamente en vivo y gratis en el sitio oficial de Azteca 7.

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¿Dónde ver gratis el Juárez vs. Querétaro por internet?

El partido entre el FC Juárez y Querétaro que tendrá lugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo podrás disfrutar en tu televisor sintonizando el canal de Azteca 7. Pero tranquilo, sabemos que muchas veces tienes que verlo en tu celular, computadora o tableta electrónica, por lo que siempre tenemos opciones para ti para que disfrutes tu pasión por el fútbol al máximo. Es por eso que puedes visitar el sitio web de Azteca 7, donde podrás ver el encuentro gratis y en vivo donde quieras.

¿A qué hora empieza el partido Juárez vs. Querétaro?

El silbatazo inicial será a las 7:00 pm este viernes 30 de octubre de 2026. En esta ocasión, al FC Juárez le tocará enfrentarse a su rival como locales. Te recomendamos disfrutar de la programación que antecede al partido, para que así puedas disfrutar de la previa con los mejores comentarios de nuestros expertos.

¿Qué se espera del partido de los Bravos contra los Gallos Blancos en la Jornada 15?

Ambos equipos tienen mucho que ofrecer este 30 de octubre, pues el Apertura 2026 llega a una etapa importante. Por un lado, el FC Juárez busca mejorar sus resultados, mientras que el Querétaro tiene en mente sumar puntos para mantenerse lo más cerca posible de los puestos de clasificación. Los Gallos están decididos a recuperar terreno luego de la derrota ante Cruz Azul.

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