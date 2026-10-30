OFICIAL y CONFIRMADO: Partido de Puebla vs. Pumas será transmitido por Azteca 7, paso a paso para verlo en vivo y gratis

“¡Ceu, Ceu, Pumas, Pumasss!”... Si tú leíste esto cantando, estamos seguros que eres fiel seguidor de la imperdible Liga BBVA MX o al menos del conjunto universitario, por lo que tenemos buenas noticias para ti, ya que Azteca 7 transmitirá el partido de Puebla (14°) vs. Pumas (12°), el cuál podrás seguir desde la señal de televisión o en su defecto, por nuestro sitio web oficial en este link o la app de TV Azteca Deportes.

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La cita es este viernes en punto de las 9:00 pm, pues será el conjunto de “La Franja” quien reciba a los actuales subcampeones en un partido que promete ser uno de los más intenso de la Jornada 15, pues ya en el ocaso del torneo corto, ambos equipos están separados por solo dos posiciones y un punto en la tabla general.

Puebla recibe a Pumas este viernes 30 de octubre por Azteca 7

Como parte de nuestra exquisita cartelera del Viernes Botanero, el Puebla recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los Pumas, quienes a dos jornadas de que culmine el apertura 2026 podrían llegar a los últimos puestos de la tabla y colarse a la Liguilla.

Aunque Pumas viene con una racha de dos partidos perdidos, dos empatados y una victoria, “el Pueblota” suma tres derrotas y dos empates en sus últimos 5 encuentros, por lo que intentarán imponer su condición de local este viernes.

¿Cuántos partidos quedan para que acabe el Clausura 2026?

Siendo que esta es la Jornada 15, solo nos quedan dos partidos más, por lo que haciendo matemáticas, hay algunos equipos que ya están a poco de estar calificados como lo son América (1°), Cruz Azul (2°) y Chivas (3°), aunque hay una gran cantidad de equipos que se encuentran en media tabla y que probablemente definirán su destino hasta el último minuto de la última fecha del torneo local de la primera división del futbol mexicano.

Por ahora sólo queda esperar a lo que nos espera este viernes donde “los Camoteros” buscarán llevarse los 3 puntos y abrir la esperanza de llegar a la Liguilla o si Pumas demuestra su garra y afianza uno de los últimos boletos.