OFICIAL: Azteca 7 transmitirá la pelea entre Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso: fecha, hora y cómo verla GRATIS

¡Julio César Chávez Jr. se medirá ante Jeison Troncoso! La pelea se llevará a cabo el próximo sábado, 12 de septiembre, en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, y podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿A qué hora empieza la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso?

La pelea entre Julio César Chávez vs Jeison Troncoso será el evento estelar de una cartelera con causa que contará con un total de 12 peleas amateur y profesionales. Estos son todos los detalles:



Fecha : 12 de septiembre

: 12 de septiembre Lugar : Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla

: Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla Inicio de la cartelera : 5:00 p.m. (hora del centro de México)

: 5:00 p.m. (hora del centro de México) Horario estimado de la pelea estelar: alrededor de las 8:00 p.m. (hora del centro de México)

Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso en Azteca 7: cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO

La transmisión en directo de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso estará disponible en televisión abierta a través del canal de Azteca 7. Si prefieres seguir el encuentro por internet, ya sea desde tu celular, tableta o computadora, puedes sintonizar la pelea online y sin costo mediante:

El sitio web oficial de Azteca 7

de Azteca 7 Apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes

Este encuentro será parte de una cartelera con causa especial, en la que los fondos recaudados en taquilla irán a un centro de rehabilitación para la prevención y el tratamiento de personas con adicciones.

Julio César Chávez Jr. busca ganar un campeonato mundial antes de retirarse

El pugilista sinaloense llega a este evento con un récord profesional de 56 victorias, 7 derrotas y un empate. Su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez González, reveló que el objetivo de su hijo es seguir sumando victorias y aspirar a la oportunidad de conquistar un nuevo título mundial antes de colgar los guantes de manera definitiva.

“Julio está tratando de buscar un último campeonato del mundo”, expresó Julio César Chávez González. “Lo veo bien, enfocado. Ustedes lo han visto cómo se ha visto, tirando golpes y es otro Julio, pero eso es solo por hoy. Vamos a ver cómo se desenvuelve el 12 de septiembre”; agregó.